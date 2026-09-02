Ceyhan’da dönüş yapan minibüs devrildi; sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Ceyhan'da kazanın oluş şekli:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerleyen ve Büyükmangıt Mahallesi Kavşağı'na dönüş yapmak isteyen 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsünü Osman Ulaş yönetirken, aynı yönde seyreden 01 AES 900 plakalı otomobilin sürücüsü Alican Y. ile çarpıştı.

Olay yerindeki müdahale ve can kaybı:

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde minibüs sürücüsü Osman Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada minibüste bulunan yolculardan Ömer G. ve Hakan Ü. ile otomobil sürücüsü Alican Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

CEYHAN İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 3 KİŞİ YARALANDI.