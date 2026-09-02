İzmir'de haftalık asayiş bilançosu: 72 tutuklama, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de güvenlik denetimleri sonuçlandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetim ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Operasyonlar, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye odaklandı.

Yakalanan ve tutuklananlar:

Asayiş ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 72 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarının bilançosu:

Operasyonlarda yapılan aramalarda 868,76 gram narkotik madde ile 6 bin 890 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, zehir tacirlerine geçit vermeyerek 19 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 91 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER