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Bursa İnegöl'de kimlik bilgileriyle açılan hesaba yönelik operasyon: beş şüpheli yakalandı

İnegöl'de kimlik bilgileriyle açılan banka hesabına ilişkin operasyonda polis beş şüpheliyi yakaladı; hesaplarda yaklaşık 500 bin lira bulundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa İnegöl'de kimlik bilgileriyle açılan hesaba yönelik operasyon: beş şüpheli yakalandı

Bursa İnegöl'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, bir gencin kimlik bilgileri kullanılarak adına açıldığı belirlenen banka hesabı üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimini durdurdu. Olay, Nuri Doğrul Caddesi önünde gerçekleşti; ailesinin şüphelenmesi üzerine başlatılan çalışma, kısa sürede sonuç verdi.

operasyonun gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler genci telefonla arayarak hesabına gelen binlerce lirayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi. Genç ve yakınları bankanın önüne giderek durumu emniyete bildirdi. Gencin çağrısına cevap verip bankaya gelen kişiler, bölgede önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı.

bulunan deliller ve işlemler:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. yer aldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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