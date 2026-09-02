Samsun'da iki ayrı operasyonda aranan hükümlüler cezaevine gönderildi

samsun'da jandarma operasyonu:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki farklı ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi gözaltına alındı.

alaçam'daki yakalama:

Alaçam ilçesinde yürütülen çalışmada, Ö.K. isimli şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildi. Ö.K.'nin hakkında "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

vezirköprü'deki yakalama:

Vezirköprü ilçesindeki çalışmada ise A.F.Ş. adlı şahıs yakalandı. A.F.Ş.'nin hakkındaki suç kaydında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirtildi.

Her iki yakalama sonrası şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

ALAÇAM İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA, "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN 11 YIL 7 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN Ö.K. YAKALANDI.