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Bir kıvılcımla yok olmasın: Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Muğla Valiliği, sıcaklık artışıyla yükselen orman yangını riskine dikkat çekti; izmarit atmayın, 7/24 denetim sürüyor ve yasal yaptırımlar hatırlatıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Bir kıvılcımla yok olmasın: Muğla Valiliği'nden yangın uyarısı

Bir kıvılcımla yok olmasın

Muğla Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve beraberinde yükselen orman yangını riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Valiliğin 'Geleceğimiz ve Ormanlarımız Bir Kıvılcımla Yok Olmasın' sloganıyla yaptığı açıklamada küçük bir dikkatsizliğin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Muğla'nın ormanlarının, doğal güzelliklerinin ve yaban hayatının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı.

risk oluşturan davranışlar:

Açıklamada özellikle araçlardan ve yol kenarlarından doğaya atılan sigara izmaritlerinin ciddi yangın riski oluşturduğu belirtildi. Valilik, sönmemiş izmarit atılmasının Orman Kanunu'nun 76 ve 110. maddeleri kapsamında suç teşkil edebileceğine ve bu kişilere adli işlem başlatılacağına dikkat çekti.

yaptırımlar ve denetimler:

Orman yangınlarına neden olabilecek davranışlara karşı çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında idari ve adli yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Buna göre Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/c maddesi uyarınca seyir halindeyken dışarıya izmarit veya atık atmak trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye attığı için idari para cezası ve 10 ceza puanı uygulanıyor. Ayrıca 2026/01 sayılı Valilik Genel Emri, Kabahatler Kanunu, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ve Çevre Kanunu kapsamında da işlem yapılabildiği aktarıldı.

Valilik, "Yeşil Vatan"ın korunması amacıyla kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumların saha denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan izmarit ve çöplerin doğaya atılmaması istendi ve şüpheli ya da kural dışı durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat112 uygulaması üzerinden bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Valilik açıklaması, orman yangınlarının önlenmesinde toplumun duyarlılığına ve bireysel önlemlere büyük önem atfettiğini yineledi; ormanların korunmasının herkesin ortak görevi olduğu vurgulandı.

MUĞLA VALİLİĞİ’NDEN ORMAN YANGINI UYARISI: &quot;BİR KIVILCIMLA YOK OLMASIN&quot;

MUĞLA VALİLİĞİ’NDEN ORMAN YANGINI UYARISI: "BİR KIVILCIMLA YOK OLMASIN"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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