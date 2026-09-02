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Karakoçan'da hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü

Karakoçan Hamzalı mevkiinde başlayan yangın, karadan ve havadan ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınarak 140 hektarlık alanda söndürüldü.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakoçan'da hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü

yangının çıkışı ve yayılışı:

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi kırsalında, Hamzalı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İlk ihbarın ardından bölge alarm durumuna geçirilirken, alevlerin yönü ve hızının değişken olması müdahaleyi zorlaştırdı.

sevk edilen ekipler ve müdahale düzeni:

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Bölgede görev yapan araç ve personel sayıları şöyle: 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi. İtfaiye ve jandarma ekipleri de müdahale ve güvenlik çalışmaları için destek verdi. Söndürme ve kontrol çabalarına havadan da katkı sağlanması amacıyla bölgeye 2 helikopter yönlendirildi.

kontrol, söndürme ve soğutma çalışmaları:

Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler söndürme sonrası alevlenme riskine karşı geniş çaplı soğutma çalışması yürütüyor. Yapılan ölçümlere göre yangından etkilenen alanın büyüklüğü 140 hektar olarak tespit edildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını ve soğutma ile denetim faaliyetlerinin tamamlanmasına kadar bölgedeki çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

ELAZIĞ&#039;IN KARAKOÇAN İLÇESİ KIRSALINDA BAŞLAYIP ORMANLIK ALAN SIÇRAYAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN...

ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİ KIRSALINDA BAŞLAYIP ORMANLIK ALAN SIÇRAYAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELERLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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