Cide'de tek aracın karıştığı kaza:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, R.H. idaresindeki 16 SSH 21 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlandı.

Kaza ve kurtarma:

Otomobil, şarampolde bulunan farklı bir yolda ters şekilde durdu. Kazayı gören bir vatandaş, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak yardımcı oldu. Olay yerinde sürücünün yaralandığı tespit edildi.

Müdahale ve sevk işlemleri:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi; sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan müdahalenin ardından tedavi ve ileri tetkik amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenini netleştirmek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

CİDE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 50 METRE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.