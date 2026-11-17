Viranşehir'de kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonla sonlandırıldı.
yakalama ve adli süreç:
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs tespit edilip gözaltına alındı. Şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
mahkeme kararı ve cezaevine gönderilme:
Mahkemece tutuklanmasına karar verilen şüpheli, yapılan yargılamanın ardından tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, benzer olaylarla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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