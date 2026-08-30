Taşucu limanında umut ve endişe arasında bekleyiş devam ediyor

Taşucu Limanı'nda toplanan yakınların bekleyişi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı önünde toplanan yakınlar endişeli bir bekleyiş içinde. Limanda çoğunluğu yolcu salonu önünde bir araya gelen aileler, telefonlarından ve yetkililerden gelecek haberleri sessizce takip ediyor.

Aileler, kazadan kurtarılanların limana getirilme ihtimaline yönelik her gelişmeyi umutla beklerken, zaman ilerledikçe limandaki yoğunluğun arttığı ve duyguların umut ile kaygı arasında gidip geldiği gözleniyor. Yakınlarının sağlık durumunu ve akıbetini öğrenmeye çalışırken, bekleyenlerin söylemleri arasında ortak olan tek şey iyi bir haber umudu.

arama kurtarma ve liman hazırlıkları:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgede yürütülen denizde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, Mersin'de geniş çaplı hazırlıklar başlatıldı. Limanda ilgili kurumların ve ekiplerin hazır bekletildiği, muhtemel bir sevkiyat halinde ilk müdahale, sağlık kontrolleri ve sevk işlemlerinin koordinasyon içinde yapılması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Hazırlıklarda özellikle AFAD ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu, görevli personelin limanda teyakkuza geçirildiği belirtildi. Yetkililer, kurtarılan yolcuların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, acil tıbbi müdahalenin zamanında uygulanması ve gerekli sevklerin düzenlenmesi için koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

kazanın boyutu ve sahadaki durum:

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta meydana geldi. Kazaya karışan geminin Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi olduğu ve gemide toplam 279 kişi bulunduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizde devam eden çalışmalar ile Mersin’deki tahliye hazırlıkları birlikte takip edilirken, Taşucu Limanı’nda bekleyen ailelerin en büyük beklentisinin yakınlarından gelecek iyi bir haber olduğu belirtildi. Limandaki yetkililer ve ekipler, bilgiler geldikçe aileleri bilgilendirme ve yönlendirme görevini sürdürüyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ ARDINDAN MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI'NDA KAZAZEDELERİN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR.