Çiftlikte saman balyaları tutuştu: 15 küçükbaş telef oldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın Mahallesi'nde, A.A.'ya ait bir çiftlikte çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

olayın gelişimi:

Alevler, tesis içindeki saman balyalarının tutuşmasıyla hızla büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı; yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGINDA 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.