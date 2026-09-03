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Çiftlikte saman balyaları tutuştu: 15 küçükbaş telef oldu

Paşakadın Mahallesi'nde elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında saman balyaları tutuştu ve 15 küçükbaş telef oldu; itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:09

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çiftlikte saman balyaları tutuştu: 15 küçükbaş telef oldu

Çiftlikte saman balyaları tutuştu: 15 küçükbaş telef oldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın Mahallesi'nde, A.A.'ya ait bir çiftlikte çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

olayın gelişimi:

Alevler, tesis içindeki saman balyalarının tutuşmasıyla hızla büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı; yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGINDA 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGINDA 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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