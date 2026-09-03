Çiftlikte saman balyaları tutuştu: 15 küçükbaş telef oldu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın Mahallesi'nde, A.A.'ya ait bir çiftlikte çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
olayın gelişimi:
Alevler, tesis içindeki saman balyalarının tutuşmasıyla hızla büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.
müdahale ve soruşturma:
Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı; yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN YANGINDA 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.
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