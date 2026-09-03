Orhangazi operasyonunda FETÖ/PDY hükümlüsü cezaevine teslim edildi

Orhangazi'de yakalanma:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı.
işlem ve sevk:
Şahsın emniyetteki kimlik tespiti ve adli işlemleri tamamlandıktan sonra D.Ö., gerekli yasal prosedür izlenerek Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
emniyetin açıklaması:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
ORHANGAZİ İLÇESİNDE, FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.
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