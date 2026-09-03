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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu resmen açıkladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşaması için resmi kadrosunu UEFA'ya bildirdi; kaleci, defans, orta saha ve forvet hattındaki isimler açıklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu resmen açıkladı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek kadrosunu resmen UEFA'ya bildirdi. Bordo-mavili takımın bildirdiği liste, dört ana mevkideki oyuncuları kapsıyor.

kaleciler:

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

defans:

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral

orta saha:

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

forvet:

Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

Bordo-mavili ekip, lig aşamasında sahaya çıkacak kadroyla UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Kulübün bildirdiği bu isimler, turnuva kayıtlarında yer alacak resmi listede bulundu.

TRABZONSPOR (ARŞİV)

TRABZONSPOR (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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