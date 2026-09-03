Trabzonspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu resmen açıkladı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek kadrosunu resmen UEFA'ya bildirdi. Bordo-mavili takımın bildirdiği liste, dört ana mevkideki oyuncuları kapsıyor.
kaleciler:
Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
defans:
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral
orta saha:
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
forvet:
Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo
Bordo-mavili ekip, lig aşamasında sahaya çıkacak kadroyla UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Kulübün bildirdiği bu isimler, turnuva kayıtlarında yer alacak resmi listede bulundu.
TRABZONSPOR (ARŞİV)
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