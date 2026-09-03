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Soruşturma derinleşiyor: Bolu'da 34,3 milyonluk 'hayali mesai' ödemesi

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 34.288.376 TL'lik usulsüz ödeme iddiası incelendi; 22 kişiden 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma derinleşiyor: Bolu'da 34,3 milyonluk 'hayali mesai' ödemesi

Soruşturmanın kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, belediyenin çöp toplama işini üstlenen yüklenici firmaya yapılan ödemeler mercek altına alındı. İncelemelerde, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yönde evrak düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada, yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34.288.376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Şüpheliler ve gözaltı kararları:

Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinden oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar arasında, başka bir dosya nedeniyle tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın da yer aldı.

Operasyon, adliyeye sevk ve serbest bırakılma:

Jandarma ekipleri, 1 Eylül Salı günü yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Başka bir dosyada tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarındaki işlemlerin ardından 14 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemler sonucunda bu şüphelilerden 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer 8 kişi ise yeniden jandarma birimlerine götürüldü. Yetkililer, toplamda 16 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Soruşturma sürecinde savcılık ve jandarmanın yapacağı ek bilirkişi incelemeleri ve adli işlemler takip edilecek.

BOLU ADALET SARAYI

BOLU ADALET SARAYI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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