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Erzurum'daki camide kediyi tekmeleyen kişi savcılıkça serbest bırakıldı

Erzurum'da cemaatle namaz kılınırken ayağı arasına giren kediyi tekmeleyen S.M., savcılıktaki ifadesinde şiddet kastı olmadığını iddia ederek serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'daki camide kediyi tekmeleyen kişi savcılıkça serbest bırakıldı

olayın ayrıntıları:

Erzurum’da bir camide cemaatle namaz kılınırken ayağı arasına giren kediyi tekmeleyen kişi olduğu iddia edilen davranışa ilişkin görüntüler basına yansıdı. Gelen ihbarlar üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı.

soruşturma ve adli işlem:

Yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli S.M. gözaltına alındı ve Erzurum Adliyesi’nde ifadesi alındı. Savcılıkta verdiği ifadede S.M., davranışının şiddet amacı taşımadığını, secdeye giderken kedinin kaçması için böyle bir hareket yaptığını belirtti.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.M., Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

OLAY ANI (ARŞİV)

OLAY ANI (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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