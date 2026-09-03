Zirve iddiasını sürdüren Kayserispor 5. haftada 4. sıraya geriledi

Kayserispor 5. haftayı 4. sırada tamamladı
Kayserispor, TFF 1. Lig'de beşinci hafta sonunda ligde dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, haftayı deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak ilerlemeyi sürdürdü.
hafta özeti:
Ligin ilk dört haftasında topladığı 9 puanla üst sıralarda bulunan Kayserispor, 5. haftada aldığı beraberlikle puanını 10'a yükseltti. Deplasmanda alınan 1-1 sonuç, takımın performansında istikrarlı bir çizgi yakalama çabasını yansıtıyor.
takım performansı ve hedefler:
Kayserispor, beş haftalık periyotta toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralardaki yerini korumayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE 5. HAFTAYI 4. SIRADA TAMAMLADI.
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