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Zirve iddiasını sürdüren Kayserispor 5. haftada 4. sıraya geriledi

Kayserispor, TFF 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı; ekip 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4. sırada.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Zirve iddiasını sürdüren Kayserispor 5. haftada 4. sıraya geriledi

Kayserispor 5. haftayı 4. sırada tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de beşinci hafta sonunda ligde dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, haftayı deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak ilerlemeyi sürdürdü.

hafta özeti:

Ligin ilk dört haftasında topladığı 9 puanla üst sıralarda bulunan Kayserispor, 5. haftada aldığı beraberlikle puanını 10'a yükseltti. Deplasmanda alınan 1-1 sonuç, takımın performansında istikrarlı bir çizgi yakalama çabasını yansıtıyor.

takım performansı ve hedefler:

Kayserispor, beş haftalık periyotta toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralardaki yerini korumayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE 5. HAFTAYI 4. SIRADA TAMAMLADI.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE 5. HAFTAYI 4. SIRADA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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