Zirve iddiasını sürdüren Kayserispor 5. haftada 4. sıraya geriledi

Kayserispor 5. haftayı 4. sırada tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de beşinci hafta sonunda ligde dördüncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, haftayı deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak ilerlemeyi sürdürdü.

hafta özeti:

Ligin ilk dört haftasında topladığı 9 puanla üst sıralarda bulunan Kayserispor, 5. haftada aldığı beraberlikle puanını 10'a yükseltti. Deplasmanda alınan 1-1 sonuç, takımın performansında istikrarlı bir çizgi yakalama çabasını yansıtıyor.

takım performansı ve hedefler:

Kayserispor, beş haftalık periyotta toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralardaki yerini korumayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE 5. HAFTAYI 4. SIRADA TAMAMLADI.