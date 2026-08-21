Çirişli tüneli'nde yeni hız: kazı ve destek yüzde 60'a ulaştı, hedef 2028 sonu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, inşası devam eden Çirişli Tünelinde yerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, tünel içindeki ilerleme hakkında yetkililerden aldığı bilgilere göre kazı ve destek çalışmalarının %60, nihai beton uygulamalarının ise %49 seviyesine ulaştığını söyledi.

çalışmaların gidişatı ve hedef takvim:

İki yıldır duraksayan çalışmalar, haziran ayından itibaren yeniden hız kazandı. Vali Baruş, yürütülen iş programına göre tünelin tamamlanmasının 2028 yılı sonuna kadar öngörüldüğünü belirtti. Tünelin tamamlanmasıyla mevcut yolun yaklaşık 1,5 kilometre kısalacağı ve güzergâhta seyahat süresinin azalacağı vurgulandı.

Baruş, projenin asıl kazancının kış aylarında yaşanan buzlanma, keskin virajlar ve ulaşım kaynaklı güvenlik sorunlarının önemli ölçüde azaltılması olacağını ifade etti.

bölge yollarında eş zamanlı çalışmalar:

Erzurum-Bingöl kara yolunun Çat ilçesi güzergâhındaki çalışmalarda da ilerleme sürüyor. Bu hatta 3,3 kilometrelik kesimde altyapı, menfez, dolgu ve kazı işleri devam ediyor; önümüzdeki yıl planlanan BSK kaplama ile güzergâhta rahatlama sağlanacak. Yolun devamındaki 1,2 kilometrelik bölüm için de BSK kaplama çalışmaları programlandı ve heyelan bölgesindeki fore kazık uygulamaları sürüyor.

Erzurum merkezdeki ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi veren Vali Baruş, Dadaşkent-Yıldızkent Kavşağındaki çalışmaların eylül ayı ortalarına doğru tamamlanmasının planlandığını, Valilik Kavşağında yolun üç şeride çıkarılmasıyla trafik akışında önemli bir rahatlama hedeflendiğini aktardı.

Vali Baruş, Çirişli Tüneli'nin Rize'den başlayıp Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a uzanan 526 kilometrelik kuzey-güney ulaşım aksının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti ve çalışma ekibine teşekkür ederek görev alanlara kolaylıklar diledi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İNŞAASI DEVAM EDEN ÇİRİŞLİ TÜNELİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.