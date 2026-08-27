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Çorlu Gölbaşı Parkı'nda alg tehdidine hızlı müdahale

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Gölbaşı Parkı göletindeki alg oluşumuna karşı kontrollü müdahale başlattı; su kalitesi ve halk sağlığı izleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorlu Gölbaşı Parkı'nda alg tehdidine hızlı müdahale

Çorlu Gölbaşı Parkı'nda alg tehdidine hızlı müdahale

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Gölbaşı Parkı'ndaki gölette gözlemlenen alg oluşumuna karşı çalışma başlattı. Yetkililer, öncelikle durum tespitine yönelik incelemeler yapıldığını ve ekiplerin sahada gerekli müdahaleleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

saptama ve ilk müdahale:

Gölet yüzeyinde tespit edilen alg tabakası üzerine ekipler tarafından kontrollü uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmaların amacı, alg çoğalmasının hızla kontrol altına alınması ve gölet ekosistemine daha fazla zarar gelmesinin önlenmesidir. Operasyonlar sırasında çevre ve halk sağlığı gözetilerek adımlar atıldı.

hedefler ve izleme:

Belediye yetkilileri, müdahalelerin temel hedeflerinin su kalitesinin korunması, alg yoğunluğunun azaltılması ve göletin doğal görünümüne kavuşmasının sağlanması olduğunu belirtti. Ekipler, uygulama sonrası göletteki mevcut durumu yakından takip ediyor ve gerekli görüldüğünde ek önlemler alınacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki su kaynaklarını ve doğal alanları korumaya yönelik çalışmaları sürdürme taahhüdünü yineledi; müdahaleler sürdükçe halk bilgilendirilmeye devam edecek ve uzun vadede gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması hedeflenecek.

GÖLET YÜZEYİNDE GÖZLEMLENEN ALG OLUŞUMUNUN ARDINDAN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIRKEN, EKİPLER...

GÖLET YÜZEYİNDE GÖZLEMLENEN ALG OLUŞUMUNUN ARDINDAN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIRKEN, EKİPLER TARAFINDAN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YAPILAN UYGULAMALARLA ALG ÇOĞALMASININ KONTROL ALTINA ALINMASI, SU KALİTESİNİN KORUNMASI VE GÖLETİN DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE YENİDEN KAVUŞMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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