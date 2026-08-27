Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Mengen'de arazi tartışması can aldı: zanlı 14 gündür aranıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden baba ve oğlunu öldüren şüpheli Ramazan Ç. için jandarma 14 gündür arama yürütüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mengen'de arazi tartışması can aldı: zanlı 14 gündür aranıyor

Mengen'de cinayet ve aranan zanlı:

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabası olan Ramazan Ç., iddialara göre evindeki tüfekle ateş açtı. Olay sonrası vurulan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez hayatını kaybetti. Bölgede güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

olayın gelişimi:

Olay, 13 Ağustos tarihinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Müşterek arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.'nin bahçesine gelen akrabaları, kendi paylarına düşen küçük bir alanı tel örgüyle kapatmak isteyince aralarında daha önce de devam eden arsa meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre gerginliğin tırmanması üzerine Ramazan Ç. evinden tüfeği alarak ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde vurulan baba ve oğulun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

jandarmanın arama çalışmaları:

Çifte cinayetin ardından kayıplara karıştığı belirtilen Ramazan Ç.'yi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları 14 gündür aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13 Ağustos'tan bu yana zanlının izini sürmek için bölgedeki tüm ihtimalleri değerlendiriyor ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, bölge halkından olayla ilgili bilgi sahibi olanların jandarmaya başvurmaları istendi. Soruşturma kapsamında olayın sebepleri ve sorumlulukların tespitine yönelik incelemeler de devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
images

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
images

Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

İkinci elde change tuzağı: şasi numarası mağduriyeti yıllar sonra ortaya çıkabiliyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı