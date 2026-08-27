Mengen'de arazi tartışması can aldı: zanlı 14 gündür aranıyor

Mengen'de cinayet ve aranan zanlı:

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabası olan Ramazan Ç., iddialara göre evindeki tüfekle ateş açtı. Olay sonrası vurulan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez hayatını kaybetti. Bölgede güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

olayın gelişimi:

Olay, 13 Ağustos tarihinde Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Müşterek arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.'nin bahçesine gelen akrabaları, kendi paylarına düşen küçük bir alanı tel örgüyle kapatmak isteyince aralarında daha önce de devam eden arsa meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre gerginliğin tırmanması üzerine Ramazan Ç. evinden tüfeği alarak ateş etti.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde vurulan baba ve oğulun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

jandarmanın arama çalışmaları:

Çifte cinayetin ardından kayıplara karıştığı belirtilen Ramazan Ç.'yi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları 14 gündür aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13 Ağustos'tan bu yana zanlının izini sürmek için bölgedeki tüm ihtimalleri değerlendiriyor ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, bölge halkından olayla ilgili bilgi sahibi olanların jandarmaya başvurmaları istendi. Soruşturma kapsamında olayın sebepleri ve sorumlulukların tespitine yönelik incelemeler de devam ediyor.

OLAY YERİ