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Pütürge'nin engebeli yollarına yeni soluk: 14 kilometrelik bağlantı çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir, Pütürge’de Nohutlu–Taşmış arasındaki 14 km bağlantı yolunda zemin iyileştirme ve sathi kaplama yapıyor; mahalle ulaşımı kolaylaşacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Pütürge'nin engebeli yollarına yeni soluk: 14 kilometrelik bağlantı çalışmaları sürüyor

Pütürge'de 14 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla Pütürge ilçesinde yoğun mesai yürütüyor. Ekipler, Nohutlu-Taşmış mahalleleri arasındaki 14 kilometrelik bağlantı yolunda yol bakım, zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak, 1. ve 2. kat sathi kaplama işlemlerini sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yol üzerinde yapılan müdahaleler zemin stabilizasyonu, drenaj düzenlemeleri ve yüzey kaplama adımlarını kapsıyor. Tamamlandığında Taşmış, Tepehan, Gertan ve Yandere başta olmak üzere bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Yapılan düzenlemeler, aynı zamanda Nemrut Milli Parkı güzergâhına erişimde de önem taşıyor.

Mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Taşmış Mahalle Muhtarı Çekin Kaya, projenin yerel halk için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu yol Taşmış mahallemiz ile Gertan, Nohutlu ve Tepehan arasındaki mesafeyi kısaltacak. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Taşmış Dernek Başkanı İsmail Coşkun da mahallenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şeref Çintosun, ticaretle uğraştığını ve ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini belirterek özellikle kış aylarında yol ulaşımında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Çintosun, yapılan çalışmanın bölge ekonomisi ve lojistiği için önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. İsimleri belirtilen diğer sakinler İsmail Donan, Yusuf Coşkun ve Ramazan Yağbasan da yürütülen çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Belediyenin kırsal alanlara yönelik bu tür yatırımları, engebeli coğrafyada yaşayan toplulukların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve bölgesel bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor. Sathi kaplama ve altyapı iyileştirmeleriyle birlikte trafik güvenliği artacak, ulaşım süreleri kısalacak ve bölge içi erişilebilirlik iyileşecektir.

PÜTÜRGE’NİN ZORLU COĞRAFYASINA GÜÇLÜ ULAŞIM YATIRIMI

PÜTÜRGE’NİN ZORLU COĞRAFYASINA GÜÇLÜ ULAŞIM YATIRIMI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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