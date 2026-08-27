Zafer mahallesinde yeniden imar sürecinde ortak akıl buluşması

Zafer Mahallesi'nde yerinde dinleme

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, deprem sonrası rezerv alan ilan edilip yeniden yapılaşması tamamlanan Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette mahalle sakinlerinin talepleri ve tamamlanması gereken çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında ulaşım, çevre düzenlemesi ve ortak kullanım alanlarına ilişkin ihtiyaçlar ön plana çıktı. Başkan Taşkın ve Milletvekili Babacan, vatandaşların ilettiği talepleri dinleyip ilgili kurumların temsilcileriyle çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Vatandaşların öne çıkan talepleri:

Toplantıda en sık dile getirilen konular arasında ulaşım altyapısının düzenlenmesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların iyileştirilmesi ile ortak kullanım alanlarının eksiksiz hale getirilmesi yer aldı. Yeni yerleşim düzeninde yolların genişletilmesi ve otopark imkanlarının artırılması, mahalle halkının gündeminde ilk sıralarda bulunuyordu.

Mahalle sakinleri, aynı bölgede komşuluk ilişkilerinin korunması ve günlük yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik somut taleplerini iletti. İlgili kurum temsilcileri, katılımcı yorumlarını not alarak çözüm sürecinin takip edileceğini bildirdi.

Yerel yönetim ve milletvekilinin değerlendirmesi:

Taşkın ziyaretle ilgili olarak şunları ifade etti: 'Bugün Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Babacan ile birlikte Zafer Mahallemizdeyiz. Deprem sonrasında yeniden inşa edilen birçok bölgemizde daha ferah, düzenli ve dayanıklı yaşam alanlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Zafer Mahallemizde de geniş yolları, otopark alanları ve çevre düzenlemesiyle güzel bir yerleşim oluşturuldu. Eski yapılaşmayla karşılaştırıldığında aradaki değişim açıkça görülüyor.'

Babacan ise mahallleye olan bağını vurgulayarak, 'Zafer Mahallemizin yeniden inşa edilmesi için sürecin başından itibaren yoğun bir gayret gösterildi. Bölgenin bütüncül bir şekilde ele alınarak rezerv alan kapsamına alınması için çalışmalar yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada güzel ve güvenli bir yaşam alanının ortaya çıktığını görüyoruz. Aile bağlarımız ve hatıralarımız dolayısıyla bu mahalleyle ayrı bir gönül bağımız bulunuyor' dedi.

Babacan, ayrıca mahalle sakinlerinin aynı bölgede yaşamlarını sürdürmelerinin önemine değinerek, eksiklerin giderilmesi için ilgili kurumların takipçi olacağını belirtti: 'İletilen hususları not alarak eksiklerin kısa sürede tamamlanması için gerekli takibi yapacağız.'

Toplantı, mahalle sakinlerinin ulaşım, çevre düzenlemesi ve ortak kullanıma yönelik görüş ve taleplerini iletmesinin ardından sona erdi; takibin ilgili kurumlarla birlikte sürdürüleceği bildirildi.

BAŞKAN TAŞKIN, MİLLETVEKİLİ BABACAN İLE ZAFER MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARI DİNLEDİ