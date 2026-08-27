Esnafın nefes aldıran kredi düzenlemesi: erişim kolaylaştı, limitler yükseldi

Yeni düzenlemenin kapsamı ve getirdikleri:

Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine faiz destekli esnaf kredilerine ilişkin düzenleme, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişiminde önemli değişiklikler içeriyor. Yenilikler arasında, kredi tutarı içinde 300 bin liranın vergi ve prim borçlarına mahsup edilebilmesi, kredi limitlerinin yükseltilmesi ve başvuru süreçlerinde kolaylık sağlanması yer aldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin esnafın finansmana ulaşmasında büyük bir engeli ortadan kaldırdığını vurgulayarak uygulamanın özellikle ekonomide sıkışan işletmeler için „bir rahatlama“ sağlayacağını ifade etti. Palandöken, ayrıca düzenlemeden önce vergi dairelerine borcu olan esnafın kredi almakta ciddi güçlük çektiğini, yeni düzenlemenin bu sorunu hafiflettiğini belirtti.

Palandöken'in değerlendirmesi:

Palandöken, emeği geçenlere teşekkür ederek, düzenlemenin en önemli yönlerinden birinin esnafın devlet tarafından sübvanse edilen kredi imkanından yararlanması olduğunu söyledi. "Kredi faizlerindeki düşüşten istifade etmek, esnafı bankadan kullanılan normal krediden ya da tefeciden borç almaktan kurtarır; devlet sübvansiyeli kredi almak çok daha avantajlı" diye konuştu.

Aynı konuşmada Palandöken, devlet sübvansiyon oranlarında da bir düşüş olduğunu ve bunun esnaf açısından maliyetleri artırabileceğini ifade etti. Bu nedenle faiz desteğindeki düşüşün yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu ve esnafın destek oranlarının korunmasının daha faydalı olacağını belirtti.

Uygulamanın esnafa etkileri ve beklentiler:

Düzenleme ile kredi kullanan esnafların en azından vergi ve SGK borçlarını ödeme imkânı elde edeceği, ekonomik sıkıntı içindeki işletmelerin mağduriyetlerinin azalacağı öngörülüyor. Palandöken, esnafın sermayesindeki erozyonun enflasyon karşısında bir bölümünün böylece giderilebileceğini ve üretim için gereken girdilerin temininde rahatlama olacağını belirtti.

Kredi limitlerinde yapılan artışlar da dikkat çekiyor: Palandöken, bazı kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseldiğini ve araç veya işyeri alımlarında da 3,5 milyon lira düzeyine kadar imkân sağlandığını aktardı. Bu genişleme, özellikle yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı olan esnaflar için anlamlı bir kaynak artışı niteliğinde.

Öte yandan uygulamada getirilen mekanizma gereği, kredi alacaklarda 300 bin liranın öncelikle vergi veya SSK borçlarına aktarılması, kalan bölümün esnafa verilmesi kuralı bulunuyor. Palandöken bunun esnafa bir "can suyu" sağlayacağını, ancak kredi kullanımında faiz destek oranlarındaki azalışın bazı işletmelerin maliyetini yükseltebileceğini vurguladı.

Son olarak Palandöken, esnafın sadece krediye erişimi sağlanmasının yeterli olmadığını, rekabette ayakta kalabilmeleri için öne çıkan diğer kanuni düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yapılandırma süreçleri ve tahsilat mekanizmalarının dengeli uygulanmasının hem devlet gelirlerine hem de esnafın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Genel çerçevede yeni düzenleme, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve işletmelerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerine destek olmayı hedefliyor. Uygulamanın etkisi, faiz desteği oranlarının seyrine ve esnafın başvuru-structuring süreçlerine bağlı olarak şekillenecek.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN