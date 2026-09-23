Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

Fırat Üniversitesi URAP 2026'da alanlarda gücünü sürdürdü

Fırat Üniversitesi, URAP 2026'da 10 alanda Türkiye'nin önde gelenleri arasında yer aldı; fizik, matematik ve mühendislikte üst sıralarda bulundu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Fırat Üniversitesi URAP 2026'da alanlarda gücünü sürdürdü

URAP 2026 sonuçları:

Fırat Üniversitesi, URAP 2026 Alan Bazlı Dünya Sıralaması sonuçlarında 10 farklı bilim alanında Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak akademik performansını korudu. Kurumsal araştırma kapasitesi ve bilimsel üretim açısından öne çıkan üniversite, özellikle fen ve mühendislik disiplinlerinde dikkat çekici dereceler elde etti.

alanlara göre öne çıkan dereceler:

Fırat Üniversitesi, fizik alanında Türkiye birincisi olarak dünya sıralamasında 674’üncü sırada yer aldı. Matematik alanında Türkiye ikincisi ve dünya 318’inci; bilgisayar alanında Türkiye üçüncüsü ve dünya 563’üncüsü oldu. Üniversitenin mühendislikteki genel birikimi de sürerken, mühendislik alanında Türkiye dördüncüsü ve dünya 562’nci; makine mühendisliği alanında Türkiye dördüncüsü ve dünya 661’inci olarak sıralandı.

Ayrıca elektrik ve elektronik mühendisliği alanında Türkiye altıncısı, kimya mühendisliği ve teknoloji alanlarında Türkiye dokuzuncusu gibi önemli ulusal dereceler elde edildi. Canlı bilimler ve sağlık alanlarında ise biyoloji Türkiye 23’üncüsü (dünya 1462) ve tıp ve sağlık alanında Türkiye 29’uncusu (dünya 1223) olarak listelendi.

rektörün değerlendirmesi:

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fırat Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizi her geçen gün daha ileriye taşımak, ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir akademik konuma ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. URAP 2026 Alan Bazlı Sıralaması’nda 10 farklı bilim alanında elde ettiğimiz dereceler, akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmalarının ve araştırma kapasitemizin önemli bir göstergesidir. Özellikle birçok alanda Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer almamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, Fırat Üniversitesi’nin bilim dünyasındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

URAP 2026 sonuçları, Fırat Üniversitesi'nin belirli disiplinlerdeki odaklanmasının ve kurumsal araştırma stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiği bu konum, geleceğe dönük araştırma planları ve akademik hedefler için önemli bir referans oluşturuyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, URAP 2026 ALAN BAZLI DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, URAP 2026 ALAN BAZLI DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi
images

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor
images

Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi
images

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü