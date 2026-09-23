Fırat Üniversitesi URAP 2026'da alanlarda gücünü sürdürdü

URAP 2026 sonuçları:

Fırat Üniversitesi, URAP 2026 Alan Bazlı Dünya Sıralaması sonuçlarında 10 farklı bilim alanında Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak akademik performansını korudu. Kurumsal araştırma kapasitesi ve bilimsel üretim açısından öne çıkan üniversite, özellikle fen ve mühendislik disiplinlerinde dikkat çekici dereceler elde etti.

alanlara göre öne çıkan dereceler:

Fırat Üniversitesi, fizik alanında Türkiye birincisi olarak dünya sıralamasında 674’üncü sırada yer aldı. Matematik alanında Türkiye ikincisi ve dünya 318’inci; bilgisayar alanında Türkiye üçüncüsü ve dünya 563’üncüsü oldu. Üniversitenin mühendislikteki genel birikimi de sürerken, mühendislik alanında Türkiye dördüncüsü ve dünya 562’nci; makine mühendisliği alanında Türkiye dördüncüsü ve dünya 661’inci olarak sıralandı.

Ayrıca elektrik ve elektronik mühendisliği alanında Türkiye altıncısı, kimya mühendisliği ve teknoloji alanlarında Türkiye dokuzuncusu gibi önemli ulusal dereceler elde edildi. Canlı bilimler ve sağlık alanlarında ise biyoloji Türkiye 23’üncüsü (dünya 1462) ve tıp ve sağlık alanında Türkiye 29’uncusu (dünya 1223) olarak listelendi.

rektörün değerlendirmesi:

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fırat Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizi her geçen gün daha ileriye taşımak, ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir akademik konuma ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. URAP 2026 Alan Bazlı Sıralaması’nda 10 farklı bilim alanında elde ettiğimiz dereceler, akademisyenlerimizin nitelikli bilimsel çalışmalarının ve araştırma kapasitemizin önemli bir göstergesidir. Özellikle birçok alanda Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer almamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, Fırat Üniversitesi’nin bilim dünyasındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

URAP 2026 sonuçları, Fırat Üniversitesi'nin belirli disiplinlerdeki odaklanmasının ve kurumsal araştırma stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiği bu konum, geleceğe dönük araştırma planları ve akademik hedefler için önemli bir referans oluşturuyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, URAP 2026 ALAN BAZLI DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİNİ KORUDU