Cizre'de üretimi büyütme hamlesi: kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansman desteği

cizre'de üretim ve finansman odaklı buluşma:

Cizre ilçesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen Üreten Kadınlar Buluşması, kadın girişimciliğinin ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki rolünü odağına aldı. Etkinlikte liderlik, marka yönetimi ve yapay zekanın işletmelerde etkin kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Programa çok sayıda yerel kadın girişimci katıldı ve sahadan gelen uygulamalı deneyimler paylaşıldı.

Halkbank yetkilileri etkinlikte yeni kredi paketinin ayrıntılarını aktardı; aynı zamanda bölgesel kalkınmanın ve istikrarın iş ortamına etkilerine vurgu yapıldı. Banka temsilcileri, kadınların istihdama ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak girişimlerde öncü rol oynadığını belirtti.

kredi paketi ve koşulları:

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir ürün sunduklarını söyledi. Kredinin toplam limiti 10 milyar lira olup, evde üretim yapan, mikro ölçekli işletme sahibi ve vergi muafiyet belgesi bulunan kadın girişimciler ile kadın kooperatifleri başvurabilecek.

Emeç, kredide girişimci başına azami 100 bin lira finansman sağlanacağını, yıllık %32 faiz oranıyla kullandırılacağını ve 6 ay anapara ödemesiz olacak şekilde en az 12 ay, en fazla 36 ay vade imkânı sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'in dün müjdesini verdiği bu paketin bölgedeki mikro işletmeler için yeni bir fırsat olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Banka yetkilileri, 2021'den itibaren yaklaşık 280 bin kadın girişimciye toplam 140 milyar lira finansman sağlandığını hatırlatarak, kadınlara yönelik finansmana erişimi kolaylaştıran yeni ürünleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

girişimcilerin deneyimleri ve beklentiler:

Etkinliğe katılan kadın girişimciler sunumlardan ve mentorluklardan memnuniyetlerini dile getirdi. Menengiç kahvesi üreticisi Hayal Erkan, verilen eğitimlerin ve kredi desteği müjdesinin işletmesini büyütme açısından önemli olduğuna dikkat çekti: "Sunumlardan bilgi edindik, mentorlukları dinledik ve fikirlerini aldık. İşimizi büyütmeye faydası olacaktır."

Cizreli çocuk abiyesi üreticisi Azize Ergün, buluşmanın bilgi paylaşımı ve ağ kurma açısından değerli olduğunu söylerken, geri dönüşüm malzemelerinden gelinlik ve kaftan üreten İmran Bilgiç sunulan teşviklerle üretim alanını 500 metrekareye taşıdığını belirtti ve desteklerin yerel üretimi güçlendirdiğini ifade etti.

Halkbank temsilcileri, Terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel ekonomik gelişim için bir fırsat olduğunu belirterek, Cizre'nin ticari potansiyeli, lojistik avantajları ve dinamik insan kaynağıyla kalkınmada ön planda olacağını söylediler. Banka, kadın girişimciliğini desteklemeyi hem bölgesel kalkınma hedeflerinin hem de kurum içi önceliklerinin arasında gördüğünü vurguladı.

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖMER EMEÇ KONUŞMA YAPTI