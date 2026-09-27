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Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum kara yolunda Çobantaşı mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; ekipler yaralılara müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

olayın gerçekleşmesi:

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

müdahale ve taşınma:

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve durumlarına göre ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

inceleme çalışmaları:

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar, yürütülen soruşturma sonrasında açıklanacak.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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