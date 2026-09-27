Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

olayın gerçekleşmesi:
Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
müdahale ve taşınma:
İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve durumlarına göre ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
inceleme çalışmaları:
Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar, yürütülen soruşturma sonrasında açıklanacak.
BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.
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