Çobantaşı'nda karayolu çarpışması: 6 kişi yaralandı

olayın gerçekleşmesi:

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

müdahale ve taşınma:

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve durumlarına göre ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

inceleme çalışmaları:

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp kaza ile ilgili inceleme yaptı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar, yürütülen soruşturma sonrasında açıklanacak.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.