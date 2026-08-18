Çocuğun önündeki engelleri kaldırmak yerine aşmayı öğretin

Manisa’da konuşan eğitimci Dr. Servet Yalçınkaya, çocuk yetiştirmede iyi niyetli müdahalelerin zarar verebileceğine dikkat çekti. Yalçınkaya, çocukların geliştirilmesi gereken becerilerin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, merak, iletişim, sorumluluk ve yeniden ayağa kalkabilme becerilerinin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi.

Çocuğun rolü ve uluslararası eğitim yaklaşımlarından çıkarılan dersler:

Yalçınkaya, farklı ülkelerin yaklaşımlarını örnekleyerek çocuğun eğitimin pasif alıcısı olmaması gerektiğini belirtti. Finlandiya’da oyun ve çocuğun aktif katılımı; Reggio Emilia yaklaşımında merak, proje çalışmaları ve çocuğun kendini farklı yollarla ifade etmesi; Montessori uygulamalarında bağımsızlık ve öz düzenleme; Japon eğitim kültüründe ise günlük yaşam becerileri, sorumluluk ve grup içinde hareket edebilmenin öne çıktığını aktardı. Bu modellerin ortak noktası, çocuğun öğrenme sürecinde etkin bir konumda olmasıdır.

Yalçınkaya’nın çıkardığı temel sonuç şudur: Çocuk, eğitimin pasif alıcısı değil, kendi gelişiminin aktif katılımcısı olmalıdır. Erken yaşta yalnızca akademik başarıya odaklanmak, yoğun etkinlik programları ve akran kıyaslamaları çocuğun doğal gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Ebeveyn tutumları ve pratik öneriler:

Dr. Yalçınkaya, ailelerin çocuklarını korumak isterken sıkça onların yerine pek çok işi yaptığını, bunun ise bağımsızlık gelişimini zayıflattığını söyledi. Örnek olarak ayakkabıyı giydirmek, yemeği yedirmek veya küçük sorunları hemen çözmek verildi. Bu tutumun sonucunda ailelerin, çocuklarından bağımsız ve özgüvenli olmalarını beklemelerinin çelişkili hale geldiğini vurguladı.

Temel öneri: Çocuğunuzun yapabileceği bir şeyi sadece siz daha hızlı diye onun yerine yapmayın. Bağımsızlık, çocukluk boyunca edinilen yüzlerce küçük deneyimle oluşur; bu nedenle yaşına uygun sorumluluklar verilmeli ve çocuğun kendi başına denemesine izin verilmelidir.

Yalçınkaya, sürekli övmenin gerçek özgüveni sağlamadığını, bunun yerine sürece ve çabanın fark edilmesine odaklanılması gerektiğini belirtti. Çocuğa 'Sen harikasın' demekle, bir işi kendi başına yapıp 'Ben yapabildim' duygusunu yaşatmanın aynı şey olmadığını açıkladı.

Başarısızlığa izin vermek ve teknoloji kullanımı:

Çocukların yaşına uygun sınırlar içinde zorlanmasına izin verilmesinin problem çözme becerisini geliştirdiğini ifade eden Yalçınkaya, her başarısızlıkta yetişkinlerin hemen müdahale etmesinin çocuğa 'Sen bunu çözemezsin' mesajı verebileceğini söyledi. Ayrıca yapılandırılmamış zamanın çocuğun kendi oyununu kurması ve hayal gücünü geliştirmesi için fırsat sunduğunu vurguladı.

Teknoloji konusunda ise tamamen karşıt bir yaklaşım önermedi; asıl sorunun teknoloji varlığı değil, teknolojinin çocuğun gerçek yaşam deneyimlerinin yerine geçmesi olduğunu ifade etti. Ailelere şu soruyu sormalarını tavsiye etti: 'Teknoloji çocuğumun hayatında neyin yerine geçiyor?' Eğer ekran arkadaşlıkları, aile sohbetleri, hareket ya da doğa deneyimlerinin yerini alıyorsa bunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

İlişki kurmanın önemi ve son notlar:

Yalçınkaya, ailelere üç temel öneri sundu: çocukları sürekli kıyaslamayın, yaşlarına uygun sorumluluklar verin ve çocuklarla nitelikli zaman geçirin. Hikaye okumak, birlikte yürümek, oyun oynamak ve anlattıklarını dinlemek gibi basit eylemlerin pahalı oyuncak veya kurslardan daha değerli olduğunu söyledi. Bölünmemiş ebeveyn dikkatinin çocuk gelişimi için en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, eğitimin amacının yalnızca sınav başarısı olmadığını hatırlatarak bitirdi: 'Biz yalnızca öğrenci değil, insan yetiştiriyoruz.' Kusursuz bir dünya hazırlayamayız; ancak çocukları düşünebilen, üretebilen, ilişki kurabilen ve yeniden ayağa kalkabilen bireyler olarak yetiştirebiliriz.

MANİSA’DA EĞİTİMCİ DR. SERVET YALÇINKAYA, ÇOCUK YETİŞTİRME KONUSUNDA ANNE VE BABALARA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU. YALÇINKAYA, "ÇOCUKLARIMIZIN ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMAK YERİNE, O ENGELLERİ AŞABİLECEK ÇOCUKLAR YETİŞTİRMELİYİZ" DİYEREK, ÇOCUKLARIN BAŞARISIZLIKLA KARŞILAŞMASINA VE SORUNLARINI YAŞLARINA UYGUN ŞEKİLDE ÇÖZMESİNE FIRSAT VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.