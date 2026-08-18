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Hayalini mühendislikle taçlandırdı: ODTÜ'ye yerleşti

TYT'de tam puan alan Abdullah Uslu, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden tek tercihi ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ne yerleşerek hayalini gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hayalini mühendislikle taçlandırdı: ODTÜ'ye yerleşti

Abdullah Uslu'nun başarısı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde tam puan alan adaylar arasında yer alan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu büyük başarı kazandı. Uslu, TYT'de tam puan paylaşan 5 kişi arasındaydı ve ailesi Bilecik'te yaşıyor.

Sınav sonuçları, merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların tercihleri doğrultusunda kesinleşti. Uslu'nun elde ettiği başarı, hem okul hem de ailesi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yerleştirme süreci ve tercih sonucu:

Tercih sürecinde tek tercihini yapan Uslu, ilk tercihine yerleşti ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümüne kabul edildi. Merkezi yerleştirme işlemleri sonucunda bu yerleşme, ÖSYM kayıtlarıyla resmiyet kazandı.

Başarısını değerlendirirken Uslu, kariyer hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu belirtti ve "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu söylem, genç öğrencinin hedeflerine odaklandığını ve geleceğe yönelik planlarını netleştirdiğini gösteriyor.

Uslu'nun elde ettiği sonuç, TYT'de üst düzey başarı gösteren adaylar arasında yer almanın yanı sıra, eğitim hayatında atılan sağlam bir adım olarak yorumlanıyor. Hem okul çevresi hem de ailesi, bu başarının ardından genç sınav adaylarına örnek teşkil edeceğini vurguluyor.

TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN HAYALİ GERÇEK OLDU

TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN HAYALİ GERÇEK OLDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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