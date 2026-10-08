Çocuklara sofranın kıymetini öğreten program Hatay'da yaygınlaşıyor

Hatay'da okullarda gıda israfı farkındalığı artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 15 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Programda gıdanın değerinin korunması ve gereksiz kayıpların önlenmesi ana başlıklar oldu.

Eğitim içeriği ve uygulama yöntemleri:

Eğitimlerde slayt ve çeşitli dokümanlar kullanılarak gıda kayıp ve israfının önlenmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve sofradaki gıdanın önemine dair örnekler sunuldu. Öğrencilerin günlük davranışlarına yönelik pratik öneriler verilerek, somut tasarruf alışkanlıkları kazandırılması hedeflendi.

Hedef kitle ve beklenen etkiler:

İl genelinde yürütülen çalışmaların öncelikli hedefi çocuk yaşta başlayan bilinçlenme yoluyla gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasıdır. Yapılan etkinliklerle öğrencilerde israfın çevresel ve ekonomik sonuçlarına dair farkındalık artırılmaya çalışıldı ve bunun ailelere de yayılması amaçlandı.

HATAY GENELİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERE GIDA KAYBI VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.