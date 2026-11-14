Çocukların sesi oldu: 'adı kadar tatlı değil' ile diyabet farkındalığı

programda öne çıkanlar:

Medicana International Ankara Hastanesi ile Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen program, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında TİP1 ve TİP2 diyabete odaklandı. Etkinlik, "Adı Kadar Tatlı Değil: Şeker Hastalığı" sloganıyla gerçekleştirildi ve sunuculuğu iki diyabet hastası çocuk üstlendi.

Programda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Leyla Akdoğan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan, Klinik Psikolog Dilara Çiltepe ve Diyabet Hemşiresi İsmail Kuşoğlu bilgi paylaştı; etkinlik, farkındalık artırma ve günlük yaşamda diyabet yönetimi konularına odaklandı.

uzman konuşmaları:

Medicana Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu sağlık yaklaşımını, toplumsal farkındalığı ve sağlık okuryazarlığını sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Diyabet, özellikle çocukluk çağında doğru bilgi, düzenli takip ve güçlü bir destek ağıyla yönetilmesi gereken bir yaşam yolculuğu. Bu yolculukta çocuklarımızın kendilerini güçlü hissetmeleri, ailelerimizin bilinçlenmesi ve toplumda doğru bilginin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Bugün burada uzmanlarımızın bilgilerini, deneyimlerini ve yaşam hikâyelerini bir araya getirerek farkındalığı büyütmeyi hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki doğru bilgi, güçlü dayanışma ve erken farkındalık yaşam kalitesini değiştirebilir. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan LİONS Ailesine katkı sağlayan tüm hekimlerimize, konuklarımıza, sevgili çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Medicana International Ankara Hastanesi olarak sağlıklı bir toplum için farkındalık oluşturmaya ve yaşamın her döneminde insanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Leyla Akdoğan, diyabetli çocuklar, hastalar ve aileleriyle buluştuklarını belirterek şunları söyledi:

"TİP1 ve TİP2 diyabetin aslında çok iyi bir yol arkadaşı olabileceğinden, diyetimizi düzenlediğimizde egzersiz rutinimizi oluşturduğumuzda onu bizimle yol alan bir arkadaş olarak gördüğümüzde her şeyin çok daha kolay olabileceğinden bahsetmeye çalıştık. Çocuklarımız bize destek oldular. Aileleriyle birlikteydik, bundan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızın tanı aldığı ilk andan itibaren ailelerinin desteği çok önemli. Hiçbir zaman yalnız değiller. Biz hekimlerle, diyetisyenlerle, psikologlarla da diyabet eğitimi hemşirelerimizle de bütün bir ekip olarak hep yanlarındayız olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan, beslenme ve eğitim yaklaşımlarının günlük yaşamda diyabet yönetimindeki yerini vurguladı:

"Özellikle beslenme noktasında, diyabet doğru bir beslenme yöntemiyle kan şekeri dengesi sağlanabilen her türlü sosyal ortamda rahatlıkla bulunabileceğimiz bir hastalık. Burada doğru eğitim, kişiye göre doğru beslenme planı, egzersize göre doğru beslenme planının öneminden bahsettik. Şeker hastası bir çocukta hem aile eğitimi hem çocuk eğitimi çok önemli. Çocuğa yasaklayıcı besinler koymak yerine şeker tükettiğinde insülini nasıl ayarlayacağını öğretmek ama sağlıklı beslenme tabak modellerini anlatmak bizim için oldukça önemli. Aile ve psikolog desteği çok kıymetli. Şeker hastalığı biraz daha kişinin sosyal ortamlara uyumunu zorlaştırabiliyor. Akran zorbalığı olabiliyor. Bu noktada çocuklara doğru insülin ve tabak modellemesi anlatıldığında hayatlarını çok kolay bir şekilde yasaksız ilerletebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Lions Diyabet Vakfı (ALDİVAK) Kurucu Başkanı Tülin Koçoğlu ise vakfın 1998 yılında kurulduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vücudumuzun sessiz bir alarmı olan diyabetle mücadele ediyoruz. Bu diyabet hiç haber vermeden çok sessiz, yavaş yavaş vücudumuzla uğraşıyor. İşte bir halka bu yavaşlıkta, sessizlikte bize çok şey yapabilecek olan diyabet hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Mesela bugün Medicana’nın büyük bir desteğiyle -ister diyabetli olsun ister olmasın hiç önemli değil- gelen kişilere diyabetin ne olduğunu bize ne yapabileceğini, biz diyabete ne yapabiliriz ki o bize en az zararı versin. Kaliteli yaşamımız olsun. Bunun için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

katılım ve kapanış:

Programa Medicana Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, doktorlar, diyabet hastaları ve hasta yakınları katıldı. Etkinlik, uzman sunumları, hasta hikâyeleri ve ailelerle yapılan paylaşımlarla diyabet bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. LEYLA AKDOĞAN