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Küçük yaşta büyük bilinç: anaokulunda afet farkındalığı eğitimi

Elazığ AFAD'ın anaokulunda çocuklara deprem bilinci verildi; 'Çök-Kapan-Tutun', afet öncesi, sırası ve sonrası adımları uygulamalı öğretildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Küçük yaşta büyük bilinç: anaokulunda afet farkındalığı eğitimi

Eğitimin amacı:

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi, anaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitimde amaç, çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken temel önlemleri yaşlarına uygun şekilde aktarmaktır.

Afet sırasında doğru davranışlar:

Program kapsamında öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri anlatıldı ve basit uygulamalarla desteklendi. Özellikle Çök-Kapan-Tutun hareketinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi ve tekrarlatıldı.

Erken farkındalığın önemi:

Eğitimde, küçük yaşta kazanılan afet bilincinin güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Öğrencilerin temel bilgileri öğrenmesi için görsel ve uygulamalı yöntemler kullanıldı, ailelere de konuyla ilgili farkındalık tavsiyeleri hatırlatıldı.

ELAZIĞ&#039;DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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