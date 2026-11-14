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Malatya gastronomi turlarıyla ulusal ve uluslararası rotaya giriyor

Ömür Akkor ve Başkan Sami Er işbirliğiyle Malatya, COP31'de gündeme gelen zengin mutfak mirasını tanıtmak için gastronomi turlarına dahil ediliyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya gastronomi turlarıyla ulusal ve uluslararası rotaya giriyor

Malatya gastronomi rotalarına dahil ediliyor:

Ünlü şef ve gastronomi araştırmacısı Ömür Akkor, Malatya mutfağını tanıtmak amacıyla düzenleyecekleri gastronomi turlarına kenti dahil edeceklerini açıkladı. Açıklama, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan görüşmede geldi.

Akkor, daha önce Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa için düzenlediği turların ardından Malatya’da da benzer bir çalışmayı başlatacaklarını belirtti. Bu adım, kentin yöresel lezzetleri ve yemek kültürünün hem ulusal hem de uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Ömür Akkor'un planı ve önceki deneyimler:

Akkor, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa rotalarında edindiği deneyimi Malatya için de uygulamayı planlıyor. Bu yaklaşım, bölgesel mutfakların tanıtılmasında oluşturulan rotaların sürdürülebilir bir turizm ürünü haline gelmesine katkı sağlayabilir. Akkor'un çalışmaları, yerel üreticiyle bağlantı kurma ve özgün tarifleri öne çıkarma odaklı olarak anlatıldı.

Belediye hamlesi ve tanıtım hedefleri:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, Malatya Gastronomi Merkezi'ni hayata geçirerek bu alanda önemli bir adım attıklarını vurguladı ve şehir yemek kültürünün Türkiye’ye ve dünyaya açılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu işbirliği, Malatya için hem kültürel mirasın korunmasına hem de turizm ve yerel ekonomi için yeni fırsatlara işaret ediyor. COP31 gibi uluslararası etkinliklerin sunduğu görünürlük, kentin gastronomi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasında katalizör rolü oynayabilir.

MALATYA’YA GASTRONOMİ MÜJDESİ

MALATYA’YA GASTRONOMİ MÜJDESİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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