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Coğrafi işaretli Adana şalgamı lezzet festivalinde serinlik sunuyor

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde coğrafi işaretli Adana şalgamı Merkez Park'taki stantlarda ziyaretçilere serinlik ve tadım imkânı sundu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Coğrafi işaretli Adana şalgamı lezzet festivalinde serinlik sunuyor

Coğrafi işaretli Adana şalgamı lezzet festivalinde serinlik sunuyor

Adana’nın yerel lezzetlerinden biri olan coğrafi işaretli Adana şalgamı, 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde stantlarla yerini aldı. Festival, "Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet" temasıyla Merkez Park’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festival alanı ve sunulan tatlar:

Festivalin açılışı dev mangalın yakılmasıyla yapıldı; alanda yaklaşık 250 işletme stant kurdu. Adana kebabı, ciğer, şırdan ve bici bici gibi kent mutfağının öne çıkan lezzetleriyle birlikte, mor havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırlanan tescilli şalgam da satışa sunuluyor. Üreticiler, ziyaretçilere tatım imkânı sağlarken şalgamın yüksek talep gördüğü kaydedildi.

Üreticilerin ve ziyaretçilerin gözünden şalgam:

Büyük Usta & Serfressh Şalgam Firması yetkilisi Çağatay Tanır, festivalin geçen yıla göre daha kalabalık olduğunu belirtti. Tanır, katılımcıların özellikle sıcak havada buz gibi şalgam tercih ettiğini, stantlarında her ziyaretçiye tek porsiyon tadım sunduklarını ve Adana şalgamını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Usta Şalgam Arena’da düzenlenen etkinlikler arasında doksanlar temalı yarışmalar ve eğlenceler yer alıyor. Tanır, etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü, katılım ve kalabalığın beklentileri aştığını söyledi ve hem tadım hem de aktivitelere ilginin yüksek olduğunu vurguladı.

Ziyaretçiler de festivale ilişkin olumlu izlenimlerini paylaştı. Ceyhan’dan gelen Semra Coşar, etkinliğin çok kalabalık olduğunu, şehir dışından katılımın fazla olduğunu ve şehrin kültürel zenginliğinin yemek ve içeceklerde de hissedildiğini belirtti. Coşar, tescilli ve Adana’ya özgü olduğu için şalgamı beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Etkinlikte şalgam içip yarışmalara katılan Mustafa Alagöz ise doksanlar konseptli etkinliklerde yeni bilgiler edindiklerini, eğlenceli bir gün geçirdiklerini ve festivalin her yıl düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Organizatörler, festivalin ikinci gününde de yoğun katılımın sürdüğünü, Merkez Park’taki stantların ve etkinlik programlarının ziyaretçilere yerel lezzetleri keşfetme imkânı sunduğunu belirtiyor. Şalgam üreticileri için ise festival, coğrafi işaretli ürünün tanıtımı ve doğrudan tüketiciyle buluşma açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

ADANA’DA 10’UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ...

ADANA’DA 10’UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ ŞALGAM DA FESTİVALDE YERİNİ ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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