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Eskişehirli çiftin ilk hat ve tezhip sergisi 59 eserle sanatseverlerle buluştu

Özçelikel çiftinin Atilla Özer Karikatür Evi'nde açtığı Sayeban Hat ve Tezhip Atölyesi sergisinde 59 eser, 9-11 Ekim tarihlerinde sergilendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eskişehirli çiftin ilk hat ve tezhip sergisi 59 eserle sanatseverlerle buluştu

eskişehirde çiftin ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, emekli asker Abdülhamit Özçelikel ile eşi Gülümser Özçelikel uzun yıllara dayanan birikimlerini ilk kişisel sergileriyle izleyiciye sundu. Atilla Özer Karikatür Evi'nde kapılarını açan sergi, 9 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 11 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırladı. Çiftin atölye adı olan 'Sayeban Hat ve Tezhip Atölyesi' başlığı altında toplam 59 eser izlenime sunuldu.

hüsn-i hat örnekleri ve çalışma süreci:

Abdülhamit Özçelikel, hüsn-i hat çalışmalarına 2014 yılı Mayıs ayında başladığını ve meşklerini Hattat Halil Karaca ile sürdürdüğünü belirtti. Sergide yer alan eserler arasında sülüs, nesih, talik, divani gibi klasik yazı çeşitlerinin yanı sıra Kayravan Kufisi ve Çin Kufisi örnekleri de bulunuyor. Özçelikel, çalışma yöntemine dair olarak Fetih Suresi'nin 11 ve 16. ayetleri üzerine yaptığı istiften örnek verdi; kompozisyonun, yani istifin geometrisini oluşturmanın 3-4 gün sürdüğünü, yazma aşamasının ise yaklaşık 1 ayı bulduğunu anlattı.

tezhipte tasarımın ağırlığı ve uzun emek:

Gülümser Özçelikel ise tezhip çalışmalarının zorluklarına dikkat çekti. Ona göre tezhipte boyama en kolay görünen ama aslında sürecin son aşaması; asıl zaman alan ve emek isteyen kısım, yapılan hüsn-i hatlara uygun tasarımın oluşturulması. Bu tasarım ve düzenleme aşaması uzun sürdüğü için tezhip, sadece renkli süsleme değil, hat ile uyumlu bir estetik kurma işi olarak tanımlanıyor. Gülümser Özçelikel, bu hazırlıkların ardından boyamanın daha akıcı hale geldiğini ve çalışmaların günleri değerlendiren bir ritim kazandığını ifade etti.

Sergi, çiftin yıllara yayılan çalışmasının bir dökümü niteliğinde; hem hat sanatının farklı yazı türlerine yaptığı vurguyu hem de tezhipteki inceliği bir arada gösteriyor. Atölye ve sergi formatı, izleyicilere hem görsel bir zenginlik hem de bu sanatların üretim süreçlerine dair doğrudan gözlem imkânı sundu.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR HAT SANATI İLE İLGİLENEN EMEKLİ ASKER ABDÜLHAMİT ÖZÇELİKEL VE EŞİ GÜLÜMSER...

10 YILI AŞKIN SÜREDİR HAT SANATI İLE İLGİLENEN EMEKLİ ASKER ABDÜLHAMİT ÖZÇELİKEL VE EŞİ GÜLÜMSER ÖZÇELİKEL

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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