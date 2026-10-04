Kışta çocuk sağlığı: enfeksiyonlardan korunmak için hijyen ve beslenme şart

kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonları

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda nezle, grip, RSV, orta kulak iltihabı, farenjit, tonsilit ve alt solunum yolu enfeksiyonları olan bronşit ve zatürrenin görülme sıklığında belirgin artış bildirilmiştir. Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Çocuklarda özellikle kışın viral enfeksiyonları çok sık görmekteyiz" diyerek mevsim geçişlerinin ve kapalı alanlardaki kalış süresinin yayılmayı artırdığını vurguladı.

virüslerden korunma ve basit önlemler:

Dr. Hüseyin Yıldız, virüslerden korunmanın birinci kuralının el hijyenine özen göstermek olduğunu belirtiyor. Toplu yaşam alanları olan okul, kreş ve oyun alanları ile evlerin sık sık havalandırılması gerektiğini ifade eden Yıldız, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin azaltılmasının bulaş riskini düşürdüğünü söyledi. Ayrıca, enfeksiyonların çoğunun viral olması nedeniyle çoğunlukla antibiyotik kullanılmasına gerek olmadığını ve gerektiği durumlarda antibiyotik kararının mutlaka hekim tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

beslenme, sıvı alımı ve dinlenmenin önemi:

Birkaç basit müdahale ile kış enfeksiyonlarının evde yönetilebildiğini belirten uzman, çocukların yeterli sıvı alması, emziren annelerin emzirmeye devam etmesi ve yeterli istirahatin hastalığın atlatılmasında olumlu rol oynadığını söyledi. Yıldız, C vitamini ağırlıklı beslenme ve yeterli protein alımının da iyileşme sürecine katkı sağladığını ifade etti.

Öksürük, burun akıntısı veya hafif ateş gibi belirtiler sıklıkla viral bir seyir izleyebilir; ancak ailelerin hangi belirtilerde hemen hekime başvurması gerektiğini bilmesi önem taşıyor.

ne zaman doktora başvurulmalı:

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, şu durumların mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurguladı: 38 derecenin üzerindeki ateş, 3 günden uzun süren ateş, genel durumda bozulma, beslenme zayıflığı, şuurda bulanıklık, hızlı nefes alıp verme veya nefes darlığı. Bu bulguların varlığında gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Hastaların ve ailelerin bilgilendirilmesi, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve gereksiz ilaç kullanımını azaltmak açısından kritik öneme sahip. Uzman uyarıları; el temizliği, mekân havalandırması, yeterli sıvı ve dengeli beslenme ile dinlenmenin kış dönemi enfeksiyonlarına karşı en etkili ilk savunma hatları olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanı uyardı: "Çocuklarda kış enfeksiyonlarına karşı hijyen ve beslenmeye dikkat edilmeli"