Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Mahalleler kupada buluşuyor: Cumhuriyet coşkusu sahada

Marmaris'te 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Turnuvası 12 Ekim'de başlıyor; açılış Beldibi ile Sarıana arasında saat 19.00'da oynanacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mahalleler kupada buluşuyor: Cumhuriyet coşkusu sahada

Turnuva programı ve açılış:

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusunu mahallelerle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Turnuva 12 Ekim Pazartesi günü Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri Halı Sahası’nda başlayacak.

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Beldibi ile Sarıana mahalleleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından muhtarların öncülüğünde oluşturulan mahalle takımları gruplarda mücadele edecek ve elemeler sonucunda finalist takımlar belirlenecek.

Yolculuk ve final hedefi:

Turnuva, mahalle gençlerine spor yapma imkânı sunmanın yanı sıra rekabet ve dayanışmayı aynı sahada buluşturmayı amaçlıyor. Takımlar şampiyonluk için kıyasıya yarışırken, maç takvimi ve eşleşmeler mahalle sokaklarındaki heyecanın turnuva sahasına taşınmasını sağlayacak. Final karşılaşması ise 28 Ekim tarihinde oynanacak.

İzleyici ve toplumsal destek çağrısı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek Marmaris halkını karşılaşmaları izlemeye davet etti. Ünlü, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek vatandaşları gençlere destek olmak ve mahalle dayanışmasına ortak olmak üzere tribünlere çağırdı.

Mahalleler arası bu organizasyon, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberlik mesajını sahaya taşıyarak hem sportif gelişime katkı sunmayı hem de toplum içinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Yerel yönetimin desteklediği turnuva, mahallelerin sosyal yaşamına hareket getirecek bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

MARMARİS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI MAHALLELER ARASI HALI SAHA...

MARMARİS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI MAHALLELER ARASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI, 12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze Belediyespor kupada grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi
images

Eyüpspor ile Göztepe arasında ligde beşinci randevu
images

Ağrı takımı birinci lig hedefiyle sezona güçlü başladı
images

Çermikli gençler Gaziantep'te iki altınla döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beylikdüzü'nde yaya geçidinde düşen kişiye motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kepez'de depoda çıkan alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Gaziantep aktarlarda kış telaşı: doğal karışımlara talep arttı

Alanya'da oto yıkamada kavga can aldı: iki kişi hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti