Çöplük kavşağında çarpışma: Batman'da bisikletteki iki kişi yaralandı

Kaza yeri ve oluşu:
Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Müdahale ve hastaneye sevk:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme sürüyor:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
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