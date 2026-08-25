Çöplük kavşağında çarpışma: Batman'da bisikletteki iki kişi yaralandı

Kaza yeri ve oluşu:

Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI