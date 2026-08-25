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Çöplük kavşağında çarpışma: Batman'da bisikletteki iki kişi yaralandı

Batman'da Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisikletteki 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çöplük kavşağında çarpışma: Batman'da bisikletteki iki kişi yaralandı

Kaza yeri ve oluşu:

Batman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada bisiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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