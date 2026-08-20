Corendon Airlines'ta sorumluluklar yeniden dağıldı: Atılay Batu sorumlu müdür oldu

Corendon Airlines, organizasyonel yapısında gerçekleştirdiği düzenlemeyle operasyonel yönetim ile grup düzeyindeki stratejik yönetim arasındaki görev ve sorumlulukları yeniden yapılandırdı. Bu kapsamda Chief Operating Officer (COO) görevini yürüten Atılay Batu, Corendon Airlines Sorumlu Müdürü (Accountable Manager) olarak atandı.

Atılay Batu yeni görevi kapsamında şirketin operasyonel faaliyetlerinin emniyetli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden ve şirketin ilgili mevzuat ile operasyonel gerekliliklere uyumunun sağlanmasından nihai sorumlu olacak.

operasyonel sorumlulukların kapsamı:

Yeni organizasyon yapısında eğitim, yer işletme, uçuş işletme ve teknik departmanları doğrudan Atılay Batu’ya bağlı olarak faaliyet gösterecek. Bu yapı, günlük operasyonların yönetiminde netlik sağlayarak uygulama ve sorumlulukların tek bir muhatapta toplanmasını hedefliyor.

bağımsız izleme ve denetim:

Emniyet Yönetim Sistemi, Havacılık Güvenliği, Kalite ve SOME departmanları ise bağımsız izleme, denetim ve gözetim fonksiyonlarını sürdürmeye devam edecek. Bu ayrım, operasyonel uygulamalar ile gözetim mekanizmalarının bağımsızlığını korumayı amaçlıyor.

Sorumlu Müdürlük görevini Atılay Batu’ya devreden Yıldıray Karaer, Corendon Airlines Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edecek. Karaer, yeni dönemde grup bünyesindeki hava yollarının stratejik yönetimine, hava yolları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ve grubun sürdürülebilir gelişimine daha fazla odaklanacak.

Şirket, yapılan bu görev değişikliğiyle operasyonel yönetim ile grup düzeyindeki stratejik yönetim arasındaki rollerin daha etkin şekilde yapılandırılmasını ve karar alma süreçlerinin daha verimli bir organizasyon yapısı içinde yürütülmesini amaçladığını belirtiyor.

ATILAY BATU-CORENDON AİRLİNES SORUMLU MÜDÜRÜ (ACCOUNTABLE MANAGER)