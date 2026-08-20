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Kars Harakani'de yaz trafiği: yedi ayda 365 bin 939 yolcu

Kars Harakani Havalimanı, Temmuz'da iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 142 yolcuya hizmet verdi; Ocak-Temmuzda toplam 365 bin 939 yolcu kullandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kars Harakani'de yaz trafiği: yedi ayda 365 bin 939 yolcu

Kars Harakani'de temmuz trafiği:

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının Temmuz ayında hem yolcu hem de uçak trafiğinde yoğun bir dönem geçirdi. Havala­nın iç ve dış hatlarında toplam 58 bin 142 yolcuya hizmet sunuldu. Aynı ay içinde kaydedilen uçak hareketi sayısı 316 olurken, havayolu ile taşınan yük miktarı 567 ton olarak bildirildi.

yedi aylık dönem verileri:

Yılın ilk yedi ayında havalimanındaki hareketlilik dikkat çekici seviyede seyretti. Ocak-Temmuz döneminde toplam 365 bin 939 yolcu Harakani Havalimanı'nı kullandı. Bu dönemde gerçekleşen toplam uçak trafiği 2 bin 205 olarak kayda geçerken, havalimanında taşınan yük miktarı da toplam 3 bin 332 ton şeklinde gerçekleşti.

kentin ulaşımı ve ekonomik yansımaları:

Harakani Havalimanı, Kars'ın İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerle bağlantısında önemli bir alternatif oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Kars-Bakü uçak seferleri de kentin turizm, ticaret ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlıyor. Özellikle yaz döneminde Kars'a yönelik seyahatlerin artmasıyla birlikte havalimanındaki yolcu trafiğinin yükseldiği görülüyor.

Veriler, bölgenin hava ulaşımı altyapısının yaz aylarında daha yoğun kullanıldığını ve yeni dış hat bağlantılarının kente ek hareketlilik getirdiğini ortaya koyuyor. Havalimanı istatistikleri önümüzdeki aylarda da kent ekonomisi ve turizmi açısından takip edilecek önemli bir gösterge olmaya devam edecek.

KARS HARAKANİ HAVALİMANI’NDA 7 AYDA 365 BİN 939 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ(KARS-İHA)

KARS HARAKANİ HAVALİMANI’NDA 7 AYDA 365 BİN 939 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ(KARS-İHA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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