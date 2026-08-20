Eksun gıda operasyonel verimlilikle zarardan kara döndü

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, 2026 yılının ilk altı ayında operasyonel performanstaki iyileşmeyi kârlılığa taşıdığını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile paylaştığı TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlara göre yılın ilk yarısında güçlü bir finansal dönüşüm kaydedildi.

finansal görünüm ve karlılık:

TMS 29 kapsamında açıklanan verilere göre Eksun Gıda, brüt kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 yükselterek 809,4 milyon lira seviyesine çıkardı. Bu gelişmeyle birlikte brüt kâr marjı %11,2’den %13,2’ye yükseldi. Operasyonel iyileşmelerin etkisiyle FAVÖK tutarı önceki yılın ilk altı ayına göre %65 artışla 312,7 milyon lira olurken, FAVÖK marjı %2,9’dan %5,1’e ulaştı.

Net dönem kârlılığında dikkat çeken dönüşüm yaşandı: 2024 sonunda 909 milyon lira seviyesindeki net dönem zararından hareketle, 2026’nın ilk yarısında 36,2 milyon lira net kâr kaydedildi. Şirket, finansal yapısını da güçlendirdi; 2025 yılı sonunda 1,68 olan borç/özkaynak rasyosu, 2026 ilk yarı sonunda 1,26 seviyesine geriledi.

TMS 29 uygulanmamış sonuçlarda da şirketin güçlü seyri devam etti: brüt kâr %40 artışla 1,1 milyar lira olurken, FAVÖK %61 artışla 577,3 milyon liraya ulaştı ve net kâr yaklaşık %120 artışla 281,8 milyon liraya yükseldi.