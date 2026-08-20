Yağış bereketi Delice kavununda rekolte ve lezzeti yükseltti

Delice'de hasat başladı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bu sezon etkili olan yağışlar, kavun üretiminde verim ve kaliteyi olumlu etkiledi. Çiftçi Mehmet Erdem, tarlada hasat edilen kavunların kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki satış noktalarına gönderildiğini belirtti. Erdem, ürünlerin verimli ve kaliteli olduğunu vurgulayarak yılın bereketli geçtiğini söyledi.

Rekolte ve kalite beklentisi:

Erdem, yaklaşık 35 dönüm alana ektiği kavunun bu yıl iyi verim verdiğini ve 120 ton civarında ürün beklediklerini aktardı. Çiftçi, "Bu sezon yağışlardan dolayı ürünlerimiz çok güzel. Rahmet, bereket, rekolte, tonaj ve kalite var. Bu sene memnunuz. Bereketli bir yıl diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Piyasa ve satış yönlendirmesi:

Fiyatların arz ve talebe göre belirlendiğini anlatan Erdem, talebin ürün miktarıyla aynı seviyede seyrettiğini ve bu nedenle fiyatların normal olduğunu söyledi. Hasat edilen kavunlardan her seferinde tarladan 12 ila 15 ton arasında gönderim yapıldığını belirten Erdem, bu yıl ürünlerini Ankara'nın Kahramankazan ilçesine sevk ettiklerini ifade etti.

Daha önceki yıllarda ürünlerini Samsun, Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerine gönderdiklerini, bu bölgelerde Delice kavununun tercih edildiğini söyleyen Erdem, tercih nedeni olarak toprağın ve iklimin etkisini gösterdi. Çiftçi, "Kavunlarımız çok lezzetli ve tatlı. Öyle güzel bir aroması var ki yemeye doyamazsınız" diye ekledi.

Genel olarak üreticiler, bu yılki verim ve kalite düzeyinden memnun olduklarını; hem pazar talebi hem de ürünün lezzet özelliklerinin kendilerini tatmin ettiğini belirtti.

KIRIKKALE'NİN DELİCE İLÇESİNDE YAĞIŞLARIN OLUMLU ETKİSİYLE KAVUN HASADINDA REKOLTE VE KALİTE ARTTI.