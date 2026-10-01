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Kamuda iş sağlığı ve güvenliği için yeni koordinasyon adımları kararlaştırıldı

Erzurum'da Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında yapılan toplantıda 20 ilçenin kaymakamları ve uzmanlarla kamuda iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kamuda iş sağlığı ve güvenliği için yeni koordinasyon adımları kararlaştırıldı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Erzurum'da Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında gerçekleştirilen "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirme" toplantısında, kamuda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının mevcut durumu ve gelecek dönem planlamaları ele alındı. Toplantıya il genelindeki 20 ilçenin kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uzman sunumları ve mevzuat bilgilendirmesi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan çalışma grubu uzmanları Cemal Burak Yaşaroğlu ve Merve Münevver Helvacıoğlu, toplantıda kamuda yürütülen uygulamalara ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Uzmanlar, mevzuattaki son düzenlemeler ve sahada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve uygulamadaki öncelikli risk alanlarına değindi.

Strateji, değerlendirme ve sonuç adımları:

Toplantıya ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hande Seray Tuncay da katılarak genel müdürlük tarafından yürütülen çalışmaları ve sürdürülebilir güvenli çalışma ortamı hedeflerine ilişkin stratejik değerlendirmelerini paylaştı. Katılımcılar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından, kamuda iş sağlığı ve güvenliği standartlarının artırılması amacıyla koordinasyon ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımlar kararlaştırıldı. Toplantı, belirlenen koordinasyon adımlarının uygulanması için yol haritası oluşturulmasının ardından sona erdi.

ERZURUM’DA VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE...

ERZURUM’DA VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRME" TOPLANTISINDA, KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARTLARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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