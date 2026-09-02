üçüncü kattan tırmanıp balkondaki kadını kurtaran komşu

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada bugün öğle saatlerinde bir kadın, binanın 4'üncü kat balkonundan atladı. Kadın atlama sırasında balkonun demirlerine asılı kaldı.

Olayı gören bir kişi hızla karşı dairedeki balkona girip 3'üncü kata tırmandı ve asılı kalan kadını tutarak içeri aldı. Bu müdahale, kadının daha ciddi bir düşüş yaşamasını engelledi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak balkondaki kurtarma işlemini destekledi ve sağlık ekipleri eşliğinde kadın ambulansa alındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kadın hastaneye sevk edildi; yetkililer kadının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma:

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

DİYARBAKIR'DA BALKONDAN ATLARKEN ASILI KALAN KADIN BAŞKASI TARAFINDAN ALT KATTAKİ BALKONA ALINARAK KURTARILDI