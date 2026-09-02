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Karapınar'da göğüs ağrısıyla başvuran 83 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Konya'ya taşındı

Karapınar'da göğüs ağrısıyla gelen 83 yaşındaki K.B.'nin kalp krizi tespit edildi; ileri tedavi için sağlık ekipleri hava ambulansıyla Konya'ya sevk etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:32

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karapınar'da göğüs ağrısıyla başvuran 83 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Konya'ya taşındı

Konya'ya sevk edildi

Karapınar ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Karapınar Devlet Hastanesi'ne başvuran K.B. (83)'in muayene ve tetkikleri sırasında kalp krizi geçirdiği saptandı. Hastanın durumu değerlendirildi ve ileri tetkik ile tedavi gereksinimi nedeniyle nakline karar verildi.

Olayın gelişimi:

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen hastaya ilk müdahale yerinde yapıldı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kalp krizi bulguları belirlenen K.B. için uzman ekipler tarafından hızla sevk planlaması yapıldı.

Hava ambulansı müdahalesi:

Hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı istendi. Kısa sürede Karapınar Devlet Hastanesi'ne ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk etti.

Sevk işlemi sonrası hastanın tedavi süreci ve durumu hakkında resmi sağlık yetkililerinin bilgilendirme yapması bekleniyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 83 YAŞINDAKİ HASTANIN...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 83 YAŞINDAKİ HASTANIN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ. HASTA, HAVA AMBULANSIYLA KONYA’YA SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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