Dolar 48,2902 +0,04%
Euro 55,9774 +0,07%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.867,62 +0,61%
EUR/USD 1,1587 -0,05%
Brent Petrol 95,30 +0,69%
--°

Bodrum katına düşen 74 yaşındaki adam yoğun bakımda takip ediliyor

Eskişehir'de 74 yaşındaki R.C., dengesini kaybedip bir dükkânın bodrum katına düşerek başından yaralandı; yoğun bakıma yatırıldı, ameliyat gerekmedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:32

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 20:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum katına düşen 74 yaşındaki adam yoğun bakımda takip ediliyor

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Özger Sokak'ta saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir dükkâna girmek isteyen R.C. (74) dengesini kaybederek yapının eksi 1. katındaki bodrum bölümüne düştü.

Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

teşhis ve tedavi:

Hastanede yapılan tetkiklerde R.C.'ye kafa travması tanısı kondu ve tetkiklerde beyninde kanama alanı tespit edildi. Hasta, tedbir amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldı.

Sağlık yetkilileri ameliyatın gerekli olmadığı bilgisini verirken, R.C.'nin bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi seyrettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR DÜKKANIN BODRUM KATINA DÜŞEREK BAŞINDAN YARALANAN 74 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM...

ESKİŞEHİR'DE BİR DÜKKANIN BODRUM KATINA DÜŞEREK BAŞINDAN YARALANAN 74 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımland...
images

Esenyurt'ta otoparkta çıkan yangın binayı dumanla sardı, baba ve oğlu cam önünde...
images

Serik’te sosyal medyada sma iddiasıyla bağış toplayan kişi tutuklandı
images

Konvoyda araç üzerinden havai fişek atanlara toplam 900 bin lira ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Gençlik kolları başkanlığından ayrılan Ali Göktekin, iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi

Milliler Danimarka hazırlık maçını dört sette kazandı

Esenyurt'ta otoparkta çıkan yangın binayı dumanla sardı, baba ve oğlu cam önünde kurtarılmayı bekledi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı