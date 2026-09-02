Bodrum katına düşen 74 yaşındaki adam yoğun bakımda takip ediliyor

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Özger Sokak'ta saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir dükkâna girmek isteyen R.C. (74) dengesini kaybederek yapının eksi 1. katındaki bodrum bölümüne düştü.

Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

teşhis ve tedavi:

Hastanede yapılan tetkiklerde R.C.'ye kafa travması tanısı kondu ve tetkiklerde beyninde kanama alanı tespit edildi. Hasta, tedbir amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldı.

Sağlık yetkilileri ameliyatın gerekli olmadığı bilgisini verirken, R.C.'nin bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi seyrettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE BİR DÜKKANIN BODRUM KATINA DÜŞEREK BAŞINDAN YARALANAN 74 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI.