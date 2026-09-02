Dolar 48,2902 +0,04%
Euro 55,9774 +0,07%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.867,62 +0,61%
EUR/USD 1,1587 -0,05%
Brent Petrol 95,31 +0,70%
--°

Mücahitler Mahallesi'nde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 kişi yaralandı

Kilis'te Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:35

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 20:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mücahitler Mahallesi'nde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 kişi yaralandı

Kilis'te olayın gelişimi

Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye götürüldü.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma alevlendi ve silahlar kullanıldı. Çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayın nasıl başladığına ilişkin soruşturma sürüyor.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Silahla yaralanan şahıslar, acil müdahale sonrası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler delil toplama ile ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİS&#039;TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 4 KİŞİ...

KİLİS'TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi
images

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımland...
images

Esenyurt'ta otoparkta çıkan yangın binayı dumanla sardı, baba ve oğlu cam önünde...
images

Serik’te sosyal medyada sma iddiasıyla bağış toplayan kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Gençlik kolları başkanlığından ayrılan Ali Göktekin, iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı