Mücahitler Mahallesi'nde tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 kişi yaralandı

Kilis'te olayın gelişimi

Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye götürüldü.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma alevlendi ve silahlar kullanıldı. Çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayın nasıl başladığına ilişkin soruşturma sürüyor.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Silahla yaralanan şahıslar, acil müdahale sonrası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekipler delil toplama ile ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİS'TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.