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Lüleburgaz'da tarımsal güvenlik için bayilere kapsamlı denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevzuat, depolama ve etiket kontrolleriyle Lüleburgaz'daki bitki koruma ve gübre bayilerini denetliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Lüleburgaz'da tarımsal güvenlik için bayilere kapsamlı denetim

Lüleburgaz'da saha denetimleri sürüyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçedeki bitki koruma ürünleri ve gübre satış noktalarında kapsamlı incelemeler yapıyor. Denetimler, satılan ürünlerin kayıt ve etik bilgilerinin doğruluğu ile depolama koşullarının uygunluğunu temel alıyor.

Denetim kapsamı:

İncelemelerde özellikle mevzuata uygunluk, depolama şartları, kayıt sistemleri ve etiket bilgileri detaylı şekilde kontrol ediliyor. Görevliler bayilerde ürünlerin saklama koşullarını, son kullanım tarihlerini ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğunu yerinde tespit ediyor.

Amaç ve takip:

Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin amacını güvenilir ve izlenebilir tarımsal üretim sağlamak olarak açıklıyor. Yapılan açıklamada saha denetimlerinin planlanan programlar dahilinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Denetim sürecinde tespit edilen eksikliklerin kayda alındığı, gerekli görülen hallerde belge ve kayıtların yenilenmesi veya düzenlemelerin yapılması için bayilere bildirimde bulunulduğu ifade edildi. Teknik personel, hem üreticinin hem de tüketicinin güvenliğini sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Uygunluk sağlanmayan noktalarda ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatılacağı ve izleme faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. İl müdürlüğü ekipleri, denetimlerin periyodik olarak yineleneceğini kaydetti.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ...

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE GÜBRE BAYİLERİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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