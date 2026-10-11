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Çorum FK, Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle döndü

Çorum FK, Süper Lig 7. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek planlı oyun ve farklı taktiklerle sahadan üç puanla ayrıldı; Hüseyin Çayır vurguladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK, Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle döndü

Çorum FK, Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın yardımcı antrenörü Hüseyin Çayır değerlendirelerde bulundu.

maçın ana hatları:

Çayır, zorlu bir deplasmanda farklı bir skorla galip geldikleri için memnun olduğunu belirtti. "Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Gaziantep deplasmanında oynamak kolay değil. Çok iyi oyunculara sahipler, çok iyi bir takımlar." ifadeleriyle karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti ve sahadaki mücadelenin olumlu olduğunu vurguladı.

taktik ve oyuncu performansları:

Yardımcı antrenör, maç boyunca takımın başından sonuna kadar planlanan oyunu oynadığını söyledi: "Maçın başından itibaren biz iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar planladığımız oyunu oynadık." Çayır, ek olarak ekibin sahaya farklı bir savunma şekliyle çıktığını ve çeşitli hücum opsiyonları kullandıklarını belirtti: "Farklı bir savunma şekliyle sahaya çıktı. Farklı hücum opsiyonları kullandık. Net bir skorla galip geldik."

Çayır, oyuncuların teknik kadronun oyun felsefesine inandığının altını çizdi: "Oyuncular hocamızın oyun felsefesine inandı ve karşılığını da bugün sahada aldı." Bu değerlendirme, maçın sadece skorla değil, takım organizasyonu ve disiplin açısından da başarılı geçtiğini gösteriyor.

Sonuç olarak Çorum FK, deplasmandan üç puanla dönerek ligdeki moralli sürecini sürdürmeyi hedefliyor; takımın uyguladığı taktiksel değişiklikler ve oyuncuların uyumu önümüzdeki haftalar için önemli sinyaller veriyor.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ YARDIMCI ANTRENÖRÜ HÜSEYİN ÇAYIR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ KARŞISINDA 3-0&#039;LIK...

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ YARDIMCI ANTRENÖRÜ HÜSEYİN ÇAYIR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ KARŞISINDA 3-0'LIK NET BİR SKORLA GALİBİYET ALDIKLARINI SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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