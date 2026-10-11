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Taraftarsız statta kritik sınav: Eskişehirspor evinde sessiz kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor’un tribünleri, önceki cezalardan dolayı boş kaldı; takım Etimesgutspor karşısında taraftarsız sahaya çıktı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taraftarsız statta kritik sınav: Eskişehirspor evinde sessiz kaldı

Maçın seyirci yasağı nedeni:

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında ev sahibi Eskişehirspor ile Etimesgutspor arasında oynanan karşılaşmada, siyah-kırmızılı ekibin daha önceki müsabakalardan kaynaklanan taraftar cezası nedeniyle stadyuma seyirci alınmadı.

Eskişehirspor'un durumu:

Ev sahibi takım, kritik iç saha maçında taraftar desteğinden yoksun olarak sahaya çıktı. Tribünlerin boş olması, maçın atmosferini doğrudan etkiledi ve takım için beklenen coşkulu itici güç ortadan kalktı.

Karşılaşma, ilgili cezanın uygulanması sonucu planlandığı şekilde seyircisiz sürdü; Eskişehirspor, Etimesgutspor ile oynanan 6. hafta mücadelesinde bu şartlar altında mücadele etti.

TFF 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR&#039;UN, ETİMESGUTSPOR&#039;U KONUK EDECEĞİ KARŞILAŞMADA...

TFF 3. LİG 2. GRUP 6. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR'UN, ETİMESGUTSPOR'U KONUK EDECEĞİ KARŞILAŞMADA, SİYAH-KIRMIZILI EKİBİN ALDIĞI TARAFTAR CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNLER BOŞ KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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