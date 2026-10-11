Muğlaspor'da kaçırılan penaltı ve fırsatlar Koşukavak'ı üzdü

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kaçan fırsatların üzüntüsünü dile getirdi.

oyunun gidişatı ve kaçırılan fırsatlar:

Koşukavak, karşılaşmanın başlangıcında takımının maça hakim olduğunu ve rakip kaleye yoğunlaştıklarını aktardı. Saha içinde gol bulacaklarını düşündükleri bir anda geçiş hücumuyla geriye düştüklerini belirtti. Devreye girerken skoru dengelediklerini, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve penaltı kazandıklarını ancak bunun kaçtığını söyledi. Koşukavak, maçın kritik anlarını şu ifadelerle özetledi: "Karagümrük zor bir deplasman. Kadro kalitesi ve takımın bir üst lige çıkma hedefi var. Oyun bu şekilde başlamadı. Oyun başlar başlamaz tamamen maça hakim olduk. Fazlasıyla rakip kaleye gitmeye başladık. Golü atacağımızı düşündüğümüz bir anda geçiş hücumundan golü yedik. Karagümrük deplasmanında geçişten gol yemek gerçekten beni rahatsız etti. Sonra oyuna tekrar ortak olduk ve rakip kaleye çok fazla yaklaştık. Devre arasına girerken de gol bulduk, skora denge getirdik. İkinci yarı iyi başladık ve penaltı kazandık. Penaltıyı kaçırdık ardından üst üste birkaç net pozisyon kaçırdık. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirdik. Gerçekten çok üzülüyorum, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı. Yapacak bir şey yok, futbolda böyle sonuçlar var. Önümüzdeki Bursa maçına odaklanacağız. İnşallah onu kazanırız diye umut ediyorum".

uzatma süresi ve hakem değerlendirmesi:

Maçta verilen 3 dakika uzatma süresiyle ilgili de görüş bildiren Koşukavak, penaltı süresi ile uzatma arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Hakem kararlarına yönelik eleştirisini şöyle dile getirdi: "Ben bunu buraya yürürken söylemeyi düşünüyordum. Bu tür şeyleri konuşuyoruz, söylüyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Penaltı sadece 4-5 dakika sürdü ancak 3 dakika uzatma. Dilim varmıyor ama hakem herhalde verdiği penaltıdan pişman oldu. Bizim kaçırmamız onu sevindirdi. Aman başıma bir şey gelmesin, berabere bitsin diye çok çaba sarf etti".

Koşukavak, maçın ardından takımın moralini koruyup önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirterek özellikle bir sonraki deplasman olan Bursa karşılaşmasına hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve üst üstte net pozisyonlar kaçırdıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok üzülüyorum, çok net kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.