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Çorum FK Kasımpaşa maçı öncesi taktik prova yaptı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 2. hafta Kasımpaşa maçı öncesi tesislerde Uğur Uçar yönetiminde ısınma ve son bölümde taktik çalışması yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Kasımpaşa maçı öncesi taktik prova yaptı

Çorum FK Kasımpaşa maçı öncesi taktik prova yaptı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında cumartesi günü konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Seansın son bölümünde ekibin maça yönelik taktik çalışması yapıldı.

Hazırlıkların odağı:

Çalışmada maç taktiğinin prova edilmesi öne çıktı; oyuncuların saha içi düzen ve planlarına odaklanıldığı bildirildi.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 2. HAFTASINDA KONUK EDECEĞİ KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA KONUK EDECEĞİ KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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