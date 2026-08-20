Çorum FK Kasımpaşa maçı öncesi taktik prova yaptı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında cumartesi günü konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Antrenmanın akışı:
Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Seansın son bölümünde ekibin maça yönelik taktik çalışması yapıldı.
Hazırlıkların odağı:
Çalışmada maç taktiğinin prova edilmesi öne çıktı; oyuncuların saha içi düzen ve planlarına odaklanıldığı bildirildi.
ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA KONUK EDECEĞİ KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!