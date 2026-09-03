Balıkesir'de kurtuluş ruhu yedi günlük kültür şölenine dönüşüyor

Festival tanımı:

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan 1. Balıkesir Kültür Festivali ile kutlanacak. Kentin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmayı ve kurtuluş ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festival, şehir hayatına canlılık katacak kapsamlı bir program sunuyor.

Festival programı ve hedefleri:

Yedi gün sürecek festival, sosyal ve sportif faaliyetlerden kültür-sanat etkinliklerine, yöresel değerlerden konserlere kadar geniş bir içerikle planlandı. Etkinliklerin odağında kentin ortak hafızasının korunması, yerel üretimin görünür kılınması ve genç nesillerin tarihle bağının güçlendirilmesi yer alıyor. Program boyunca sahne şovları, konserler ve derneklerin katılımıyla zenginleşen bir takvim izlenecek.

Çocuklara ve kadın üreticilere ayrılan alanlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle Avlu Yaşam Merkezi Havuzlu Sahne'de açılacak olan "Kadın Emeği Çarşısı", yaklaşık 200 kadın girişimcinin el emeği ürünleriyle ziyaretçileri buluşturacak. Kentte yaşayan farklı kültürlere ait derneklerin stantları festival atmosferine katkı sunacak; çocuklar için hazırlanan etkinlikler, sahne şovları ve özel alanlar miniklere kurtuluş coşkusunu yaşatmak üzere planlandı.

Spor etkinlikleri ve turnuvalar:

Festival kapsamında spor müsabakaları da önemli bir yer tutuyor. Kurtuluş Kupası Voleybol Turnuvası 31 Ağustos'ta Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'nde başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası ile aynı gün Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde yapılacak olan Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni spor programının diğer öne çıkan etkinlikleri arasında.

5 Eylül'de festival, Triatlon Bölgesel Lig Finali'ne ev sahipliği yapacak; akşam programı Avlu Yaşam Merkezi Havuzlu Sahne'de sürecek. Altıeylül Kurtuluş Günü Masa Tenisi Turnuvası ve Altıeylül Kurtuluş Günü Tenis Turnuvası 5-6 Eylül tarihlerinde Şehit Turgut Solak Spor Salonu ve Asuva'daki Altıeylül Tenis Kortları'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Kütahya Belediyespor karşılaşması ile İsmail Akçay Yol Koşusu kurtuluş gününe ayrı bir anlam katacak.

Kültür dernekleri ve konserler:

Festivalde kentin kültürel dokusunu yansıtan dernek ve topluluklar yer alacak. Programda Çağdaş Halk Oyunu Kültür Derneği, Pamukçu Bengi Gençlik Spor Kulübü Derneği, Tahtacı Kültür Derneği Semah Ekibi, BBB Gösteri Sanatları Topluluğu, Balıkesir Erzurumlular Derneği Bar Ekibi ve Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği gibi gruplar sahne alacak. Festivalin kapanış programında Avlu havuz başında sevilen sanatçılar Bülent Altınbaş ve Ayhan Erden konser verecek.

Geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirası yaşatmayı ve Balıkesir'in ortak hafızasını yeni nesillere aktarmayı hedefleyen festival, kentteki sosyal yaşamı bir hafta boyunca canlı tutacak ve farklı kesimleri bir araya getirecek.

BALIKESİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILI, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN 1. BALIKESİR KÜLTÜR FESTİVALİ İLE KUTLANACAK